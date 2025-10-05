ئەندامیگ ئەمنی ها ناویان.. مردن 3 کەس وە دوو رویداو جیا لە کەرکوک

شەفەق نیوز ـ کەرکوک

سەرچەوەیگ پزیشکی لە کەرکوک، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە مردن سێ کەس لە دوو رویداو جیا لە بان ری باشوور پارێزگاگە.

سەرچەوەگە وەئاژانس شەفەق نیوز وت "رویداویگ هاتوچوی لەبان ری کەرکوک ـ بەغدا رودا بویە مدوو مردن عەزمی غازی یەکیگ لە ئەندام ئمنیەیل لیوای 16 لە حەشد شەعبی، وە پلیان ماشینەگەی".

وتیش، لەرویداو ترەک لەبان ری کەرکوک ـ حەویجە باشوور پارێزگاگە، دوو مەدەنی دەسوەجی گیان لەدەسدان، دوو ماشین راستەوخوەی لەیەکەودانە" دیاریکرد "تیمەیل فریاکەفتن تەرمەیل ئەرا پزیشک دادوەری کەرکوک کلکردن و تا رێکارەیل یاسایی وەربگردن".