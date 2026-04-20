‏گەنج و مناڵ.. لە سەرەتای ساڵەو تا ئیسە دیالە ١١ خنکیان توومار کردیە

‏فەرماندەیی پۆلیس پارێزگای دیالە، ئمڕوو دووشەممە، ئاشکرای کرد لە سەرەتای ئمساڵەو تا ئیسە، 11 حاڵەت خنکیان لە ناوچە جیاجیاگەیل پارێزگاگە توومار کریایە.

‏عەمید هەیسەم شەمەری، قسەکەر وە ناو فەرماندەیی پۆلیس دیالە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "لە سەرەتای مانگ کانوون دویەم/یەنایەر تا ئمڕوو، پارێزگاگە 11 حاڵەت خنکان وە خوەیەو دییە کە فرەیان گەنج و مناڵ بوینە، ئەوەیش وە مدوو مەلەکردن لە شوونە قویلەیل بی ئەوەگ رێکارەیل وەرگیری بگرنە وەر."

‏شەمەری وتیش: "تیمەیل فریاکەفتن ئاوی تەرم گشت قوربانییەیل دراوردنە، لە هەمان وەخت مەفرەزە و بەلەم لە ناوچە جیاجیایەیل بڵاو کریانە، وە تایبەت ئەو شوونەیلە کە گەنج و گەشتیار فرە چگن ئەرایان، لە بان گشتیانەو ناوچەی سەدوور، دەریاچەی حەمرین و کۆرنیش دیالە."

‏دیاریکرد"ئی شمارە لە قوربانییەیل لەی وەختە وە بەرز دانرێ، وە تایبەت کە هێمان وە فەرمی نەچیمنەس ناو وەرز تاوسان، باوجی فرەی حاڵەتەیل لە ئی ماوەی دواییە وە مدوو بەرزەوبوین ئاست ئاو توومار کریانە"، دووپاتکرد "ئیسە هەڵمەتەیل هووشیارکردنەوە دەس وە پێکریاس ئەرا گاڵداین هاوڵاتییەیل کە لە ناو چەم و دەریاچە و بەنداوەیل مەلە نەکەن".

