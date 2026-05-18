‏پەنجەم تویشهاتن وە تەو خویینوەربوین لە دیالە توومارکریا

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏نویسینگەی کۆمسیۆن ماف مرۆڤ لە دیالە، ئمڕوو دووشەممە، توومارکردن پەنجەم تویشهاتن وە تەو خوینوەربوین ئاشکراکرد لە پارێزگاگە، دووپاتکرد مەندەلی کەرەنتین خوەپاراستن گرێدەیەو و نواگیری لە هامشوی ئاژەڵەیل کرێد.

‏وەڕێوبەر نووسینگەگە، سەڵاح مەهدی، وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "پارێزگای دیالە توومارکردن حاڵەتیگ نوو تویشهاتن وە تەو خوینوەربوین پیایگ شەست ساڵان وەخوەی دی کە کاری قەساوە لە مەندەلی خوەرهەڵات پارێزگاگە، یەیش پەنجەم تویشهاتنە لە دویای تویشهاتنەل ناوچەیل عوزەێم و عەبارە و بەنی سەعەد و عالبیە".

‏وتیش؛ " ئینگە ناوچەی مەندەلی ها لە کەرەنتین خوەپارێزی قەیەغەی چگنە ناو ئاژەڵ و هاتنە دەیشت لەلی کرێد" وتیش "رخداری بەرزەوبوین رێژەی تویشهاتن زیاتریگ هەس وەگەرد نزیک بوین جەژن قوربان و سەربڕین هەزاران قوروانی، خوازیارین رێکارەیل خوەپارێزی دەسوەجی بگرێدەوەر ئەرا هووشیارکدن رخداری بیماریەگە و سنووردارکردن تویشهاتن زیاتر".

