‏پەنج قوربانی ئەفسەریگ هاناویان وە رویداو هاتوچو لە نەینەوا و بابل

‏شەفەق نیوز ـ نەینەوا/ بابل

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە مردن چوارکەس وە دوو رویداو هاتوچو جیا لە قەزای شەنگال و ناوچەی کوکجلی خوەرهەڵات مووسڵ لەماوەی 24 ساعەت گوزەشتە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "دوو برا گیان لەدەسدان وە رویداو هاتوچو لە ناحیەی سنونی لەبان ری کرسی لە قەزای شەنگال باکور خوەرئاوای موسڵ، لەدویای ئەوەگ ماشینیان رویوەڕوی لەیەکەوداین بوون بویە مدوو مردنیان دەسوەجی.

‏وتیش؛ لە رویداویگ تلانن هاتوچو جیا کە ناوچەی کوکجلی وەخوەی دیە لە نزیک کۆمەڵگەی شروق نیشتەجیبوین بویەسە مدوو مردن دوو ژن، دیاریکرد تەرمەیلیان ئەرا خەستەخانە کلکریاس وەرجە ئەوەگ بوەریەن ئەرا پزیشک دادوەری ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی.

‏لە پارێزگای بابل سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا لە مردن ئەفسەریگ وە پلەی نەقیب لە سوپا لە ئەنجام رویداو هاتوچوی لەبان ری حلە مەوقەی گلەوخواردن لە ئەرکەگەی، و تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا.

