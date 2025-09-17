گەنجیگ باوگ و مامەی خوەی کوشێد لە باشوور بابل

شەفەق نیوز ـ بابل

شایەتحالەیل لە بابل، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو کەس وەبان دەس یەکیگ لە کەسوکارەیلیان لەناحیەی تەلیعە باشوور پارێزگاگە.

شایەتحالەیل وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیانن، دویای ئەوەگ باوگیگ وە مدوو سەرزەنشتکردن کوڕەگەی وردەوردە لەناوەینیان دروسبوود، لە کۆتایی لەری چەک کلاشینکۆف تەقەکەێد و باوگ و مەموی دەسوەجی کوشێد.

وەپای هەمان سەرچەوە، تاوانبار لەدویای رویداوەگە دەسوەجی خێزانەگەی لە ئەنجامداین تاوانەگە خەوەردار کەێد.