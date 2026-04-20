گەنجيگ کۆتایی وە ژیان خوەی تيارێد و خوەی لەبان پیەڵیگ لە لە باکوور بەغداد وەشنێد

شەفەق نیوز - بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کوشیان گەنجێگ دۊای ئەوەگ خوەی فڕە داسە خوار لە بان یەکیگ لە پیەڵەیل لە ناوچەی حوسەینیە لە باکوور پایتەخت بەغداد.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گەنجەگە وە ئەرا خوەیکوشتن لە بان پیەڵەگەو خوەی فڕە داسە خوار، کە دەسوەجی بویە هووکار مردنی، و دیاری کرد کە هیزیگ ئەمنی تەرمەگە هەڵگرد ئەرا و لێکۆڵینەوە واز کرد ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کرد.

وەرەو باکوور لە بەغداد، لە پارێزگای دیالە، سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا لە دەسگیرکردن دوو کەس کە هەڵسان وە پەلامارداین ماڵ یەکیگ لە هاووڵاتییەیل وە تەقەکردن لە قەزای بەلەدروز لە خوەرهەڵات پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە لە سای ناکۆکییگ کەسی رویدایە، وەبی توومارکردن زەخمداری کەسیگ. وتیش: کە هیزە ئەمنییەیل رەسینە شوین رویداوەگە، و تۊنستن هەردگ توومەتبارەگە دەسگیر بکەن و گامەیل یاسایی وەرانوەریان جیوەجی بکەن.