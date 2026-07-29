ئەنجومەن هاریکاری کەنداو: کارەیل میلیشیایەیل لە عراق پەرەسەنین رخباریگ دروس کەن

شەفەق نیوز - وەشۊنکەفتن

جاسم محەمەد بدێوی، ئەمیندار گشتی ئەنجومەن هاریکاری دەوڵەتەیل کەنداو عەرەبی، ئمڕوو چوارشەممە، شەرمەزار ئەو پەلامارەیلە کرد کە وەر سعودیە کەفتنە لەی دۊاییە، و باڵەیل چەکدار عراقی توومەتبار کرد وە وسانن لە پشتیانەو، هاوەخت وەگەرد پەرەسەنین تونی ئاڵووزییە ئەمنی و سەربازییەیل لە ناوچەگە.

بدێوی لە لێدوانەیلیگ رووژنامەوانی وت، کە "دەوڵەتەیل کەنداو وە یەک رز لەشان سعودیە وسیەن، و پاڵپشتی گشت رێکارەیلی کەن ئەرا مقیەتیکردن ئاسایش و سەروەریی"، و دیاری کرد کە "کارەیل میلیشیا سەر وە ئیرانەیل لە عراق پەرەسەنین و هەڕەشەیگ راسەوخۆ دروس کەن" وەبان دەوڵەتەیل ناوچەگە، وەگورەی قسەی خوەی.

ئی هەڵوێستە هاوەختە وەگەرد ئەوەگ وەزارەت وەرگری سعودیە، ئیوارەی رووژ گوزەشتە سێشەممە، راگەیان لەباوەت ویرانکردن فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان کە دامەزراوەیل نەفتی لە شانشینەگە کردنە ئامانج، وتیش کە ئەو فڕۆکەیلە لەناو خاک عراقیەو وەشیانە.

ولە پەرەسەنینەیل مەیدانی، فڕۆکەیل جەنگی ئەمریکی - سعودی هاوبەش، شەفەق ئمڕوو چوارشەممە، گورزەیل ئاسمانی جیوەجی کردن کە شۊنەیل سەر وە حەشد شەعبی لەناو خاک عراقی کردنە ئامانج.

ئەو گورزەیلە بۊنە مدوو کەفتن 20 کوشیاگ و 32 زەخمدار لە ئاماریگ "کووتایی نەهاتگ" کە ئەگەر زیایبۊین دیرن، وەپای بەیاننامەیگ فەرمی کە لە دەزگای حەشد شەعبیەو دەرچگە.