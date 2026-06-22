‏ئەنبار.. 9 تیم ئاگرکپەوکردن ئاگر لەناو وێستگەیگ سزەمەنی کپەوکردن

‏ئەنبار.. 9 تیم ئاگرکپەوکردن ئاگر لەناو وێستگەیگ سزەمەنی کپەوکردن
2026-06-22T10:12:13+00:00

شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏تیم وەرگیری شارستانی پارێزگای ئەنبار، ئمڕوو دووشەممە، توەنست  کۆنترۆل رویداویگ هیزگردن ئاگر بکەێد لەناو یەکیگ لە وێستگەیل سزەمەنی لە شار رومادی لەدویا جواوداین خێرا کە زیاتر لە 9 تیم ئاگرکپەوکردن ئامادەبوین.

‏وەڕێوەبەرایەتییەگە، لە بەیاننامەیگ  رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، دیاری کرد‌ تیمەیل دەس کردنە پرۆسەیل کپەوکردنی  ئەرا شوین رویداوەگە، و سەرکەفتن لە کۆنترۆڵکردن ئاگرەگە و ریگری کردن لە چگنی  ئەرا ئەو بەشەیل تر وێستگەگە.

‏دیاریکرد، زەردەیل تەنیا لە تانکەرەگە سنوورداربویە وێستگەگە رزگارکریاس وە تەواوی بی توومارکردن کەلەمەداری مرۆیی.

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