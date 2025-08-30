ئەنبار و نەینەوا.. کوشیان سێ کەس لە مەرافەی "سەختیگ" و تیرۆرستیگ کۆتایی وە ژیان ژنە وەرینەگەی هاورد وە گولە

شەفەق نیوز ــ ئەنبار / نەینەوا

سێ کەس کوشیان و کەسەیل ترەک زەخمداربوین لە مەرافیگ چەکداری "سەخت" کە لە حەی زەبات لە شار شار فەلوجە سەر وە پارێزگای ئەنبار خوەرئاوای عراق رویدا.

سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، وردەوردەیل خێزانی هووکار رویداوەگە بویە، وتیش هێزە ئەمنیەیل دەسکردنەس وە رێکارەیل کۆنترۆلکردن ناوچەگە و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وەردەوامە.

لە رویداو ترەک، ژن گەنجیگ لە ناحیەی رەبیعیەی باکوورخوەرئاوای شار موسڵ ناوەن پارێزگای نەینەوا باکوور عراق کوشیا، لەدویای ئەوەگ شویە وەرینەگەی لەناو ماڵ کەسوکاری تەقە لەلی کردیە وە هووکار ناکۆکی خێزانی.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "قوربانیەگە وە گولە زگ و سینگی زەخمدار کریاس وەی مدووە ئەرا خەستەخانەی موسڵ کریا، باجی لەوەر سەختی زەخمداریەگەی گیان لەدەسدا.

ئاشکرایکد "توومەتبار، شوی بویە لەوەرین، سزای دە ساڵ زیندانیکردن ئەرای دەرچگە لە هەرێمکوردستان وەپای مادەی پەیوەنیدار وە تیرۆر".

وتیش ؛ توومەتبارەگە لە دویای ئەنجامداین تاوانگەی وایە، هێزەسل ئەمنی توەنستە ماشینەگەی لە یەکیگ لە ئاوایەیل پەیابکەن و دەسبگرن وەبان کلاشینکۆف و ئەمار گولەیگ" دووپاتکرد "لێکۆڵینەوەیل و مینەکردن وەردەوامە ئەرا دەسگیرکردن و ناردنی ئەرا دادگا".