‏ئەنبار.. وسانن مووچەی خانەنشینی 22 فایل ساختە

‏شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏دەسەی دەسپاکی فیدڕاڵی، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان خەرجکردن مووچەی ئەو فەرمانبەرەیلە وسنیا سەرپیچی یاسا کردبوین لە دویای دەسگردن وەبان 22 فۆرم فایل ساختە لە پارێزگای ئەنبار.

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، تیمەیل کارکردن لە نویسینگەی لێکۆڵینەوەی ئەنبار ئەرا دەسەی خانەنیشینی /بەش قوربانیەیل تیرۆرچگە، توەنستیە لەری هەماهەنگی وەرد دادوەر دادگا لێکۆڵینەوەی تایوەتیگ لە دۆسیەی دەسپاکی پارێزگاگە بکەێد لەدویای ئاشکراکردن دەسکاری و ساختەکاری لە فایل خانەنشینی کە ئەرا دەسەی خانەنشینی نیشتیمانی لەری سیستەم بارکۆد، کە لەری نایاسایی ئەرا ئەو کەسەیلە مووچە دابینکریاس.

‏دەسەگە دیاریکرد، بڕ پویل خەرجکریاگ ئەرا فایلە ساختەیل رەسێدە 544,277,305 دینار، دووپاتکرد لەدویای خستن نوای دۆسیەگە لە نوای دادوەر لێکۆلەر ، بڕیاردان وە وسانن خەرجکردن مووچەی تایوەت وە گشت فایلە دەسوەبان گیریاگەیل.

‏