ئەنبار.. وسانن مووچەی خانەنشینی 22 فایل ساختە
شەفەق نیوز ـ ئەنبار
دەسەی دەسپاکی فیدڕاڵی، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان خەرجکردن مووچەی ئەو فەرمانبەرەیلە وسنیا سەرپیچی یاسا کردبوین لە دویای دەسگردن وەبان 22 فۆرم فایل ساختە لە پارێزگای ئەنبار.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، تیمەیل کارکردن لە نویسینگەی لێکۆڵینەوەی ئەنبار ئەرا دەسەی خانەنیشینی /بەش قوربانیەیل تیرۆرچگە، توەنستیە لەری هەماهەنگی وەرد دادوەر دادگا لێکۆڵینەوەی تایوەتیگ لە دۆسیەی دەسپاکی پارێزگاگە بکەێد لەدویای ئاشکراکردن دەسکاری و ساختەکاری لە فایل خانەنشینی کە ئەرا دەسەی خانەنشینی نیشتیمانی لەری سیستەم بارکۆد، کە لەری نایاسایی ئەرا ئەو کەسەیلە مووچە دابینکریاس.
دەسەگە دیاریکرد، بڕ پویل خەرجکریاگ ئەرا فایلە ساختەیل رەسێدە 544,277,305 دینار، دووپاتکرد لەدویای خستن نوای دۆسیەگە لە نوای دادوەر لێکۆلەر ، بڕیاردان وە وسانن خەرجکردن مووچەی تایوەت وە گشت فایلە دەسوەبان گیریاگەیل.