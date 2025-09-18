ئەنبار.. گەنجیگ براگەی خوەی کوشێد وە مدوو گیچەڵ لەبان ئاڵشتکردن شوین قەور باوگیان

شەفەق نیوز ـ ئەنبار

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای ئەنبار، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا گەنجیگ براگەی خوەی کوشتیە وە مدوو گیچەڵ خێزانی کە لەبان ئاڵشتکردن شوین قەور باوگیان.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "رویداوەگە لەدویای دروسبوین وردەوردە ناوەین دوو براگە رویدا لەبان ئاڵشتکردن شوین قەور باوگیان، رەسیەس ئەرا تەقەکردن یەکیگیان لەوەگ ترەک کوشیانیان دەسوەجی".

وتیش، "هێزە ئەمنیەیل رەسینەس شوین رویداوەگە و لێکۆڵینەوە لەلی وازکردنە، تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری بردنە".