‏ئەنبار.. مردن مناڵیگ دویەت لەژیر ئەشکەنجەیل باوگی

‏شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە مردن مناڵیگ وەناو ماریا محەمەد بەرع لەداڵگبوی 2018 ، وەمدوو ئەشکەنجەدان وەدەس باوگی لە قەزای رەمادی ناوەن پارێزگای ئەنبار.

‏سەرچەوەگە وەئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "رویداوەگە وە مدوو چگن مناڵەگە ئەرا سەردان داڵگی کە جیاوەبویە لە باوگی رویدایە لەناوچەی (بەعلی جاسم) لە ناحیەی عەتا" دیاریکرد "بارودۆخی تەندروسی تێکچگە لە ئەنجام تونوتیژی".

‏وتیش؛"هێزەیل ئەمنی باوگ مناڵەگە دەسگیرکردن و لێکۆڵینەوەی فەرمی وازکردن ئەرا وەرگردن رێکار یاسایی پێویست".

‏

‏

‏