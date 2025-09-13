ئەنبار.. رویداو هاتوچو کۆتایی وە ژیان 3 ئەندام ئەمنی تیارێد

شەفەق نیوز ـ ئەنبار

یێ ئەندام ئەمنی، ئمڕوو شەممە، وە مدوو رویداو هاتوچوی لەناوەین ناوچەی بەغدادی و رەسیە گیان لەدەسدان لە پارێزگای ئەنبار هەنای وە مدوو وەسەر بردن هچانیان گلەوخواردنە.

سەرچەوەی ئەمنی لە پارێزگاگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، لە ئەنجام رویداوەگە دەسوەجی سێ کەس مردن وە مدوو قایمی لەیەکەوداین، دیاریکرد تەرمەمیلە ئەرا پزیشک دادوەری کلکردن تا رێکارەیل یاسایی تەواوبکرێد و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکریا.