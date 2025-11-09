‏ئەنبار.. دەسگیرکردن توومەتبارەیل سەنین و فرزوشتن دەنگ لە نزیک بنکەی هەڵوژاردن

‏شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای ئەنبار، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا هێزە ئەمنیەیل کۆمەڵیگ دەسگیرکردن لە کارەیل سەنین و فرووشتن دەنگ هەڵوژاردن لە نزیک بنکەی "الأمجاد" لە شار رومادی.

‏وتیش "هێزەیل ئەمنی گشت رێکارەیل یاسایی وەرانوەر هەر کەسیگ وەرگردن کە تەقەلای بازیکزدن وە پرۆسەی هەڵوژاردن دەێد یا کاریگەری لەبان ئازادی دەنگدەرەیل دیرێد، وە مەبەست پاراستن پاکی هەڵوژاردن".

‏شمارەیگ لە ئەندامەیل حەشوو عەشایری لە ئەنبار و شمارەیگ لە ئەندامەیل وەزارەت ناوخوەی، ئمڕوو یەکشەممە، رویوەروی "پەستان" دەنگداین لە بەرژەوەنی یەکیگ لە بەربژێرەیل یا بەرەیل سیاسی هاتن لە وەخت دەنگداین.

‏ساعەت هەفت شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، دەسکریا وە پرۆسەی دەنگداین تایوەت ئەرا دەزگا ئەمنیەیل و هێزەیل پێشمەرگە لە چوارچمگ هەڵوژاردن پەرلەمان عراق.

