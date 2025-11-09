ئەنبار.. دەسگیرکردن توومەتبارەیل سەنین و فرزوشتن دەنگ لە نزیک بنکەی هەڵوژاردن
شەفەق نیوز ـ ئەنبار
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای ئەنبار، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا هێزە ئەمنیەیل کۆمەڵیگ دەسگیرکردن لە کارەیل سەنین و فرووشتن دەنگ هەڵوژاردن لە نزیک بنکەی "الأمجاد" لە شار رومادی.
وتیش "هێزەیل ئەمنی گشت رێکارەیل یاسایی وەرانوەر هەر کەسیگ وەرگردن کە تەقەلای بازیکزدن وە پرۆسەی هەڵوژاردن دەێد یا کاریگەری لەبان ئازادی دەنگدەرەیل دیرێد، وە مەبەست پاراستن پاکی هەڵوژاردن".
شمارەیگ لە ئەندامەیل حەشوو عەشایری لە ئەنبار و شمارەیگ لە ئەندامەیل وەزارەت ناوخوەی، ئمڕوو یەکشەممە، رویوەروی "پەستان" دەنگداین لە بەرژەوەنی یەکیگ لە بەربژێرەیل یا بەرەیل سیاسی هاتن لە وەخت دەنگداین.
ساعەت هەفت شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، دەسکریا وە پرۆسەی دەنگداین تایوەت ئەرا دەزگا ئەمنیەیل و هێزەیل پێشمەرگە لە چوارچمگ هەڵوژاردن پەرلەمان عراق.