‏ئەنبار.. دەسگیرکردن پیایگ سووری خوەی وە پزیشک ناسانیە و کلینیگ لەناو ماڵ وازکردیە

شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏فەرماندەیی پۆلیس ئەنبار، ئمڕوو سێشەممە، دەسگیرکردن کابرایگ سووری راگەیان وە توومەت ناسانن خوەی وە پزیشک دگان ناسانییە و کلینیکیگ نایاسایی لەناو ماڵی وازکردیە لە پارێزگاگە.

‏فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، ئۆپراسیۆنەگە وەبان بنەمای هەواڵگێری هویردیگ کریاس لە دویای وەرگردن رەزامەنی پێویت دادگا و هەماهەنگی وەرد وەڕێوەبەرایەتی هەواڵگێری ئەنبار و بەش وشکنین لە فەرمانگەی تەندروسی ئەنبار و هێزەیل پیادە.

‏وتیش؛ هێزە ئەمنیەیل هەڵکوتانەس بان ماڵ توومەتبارەگە مادە و کەرەستەیل تایوەت وە پزیشک دگان پەیاکردنە وەرجە ئەوەگ وەو توومەتە دەسگیر بکرێد.

‏ دیاریکرد، توومەتبارەگە ناوی (ن.ج.ح.ق)، وەپای بڕگە مادەی (260) لە یاسای سزاداین دەسگیرکریاس، و رێکار یاسایی پێویست وەرانوەری گێرێدەوەر.

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