‏ئەنبار.. دەسگردن وەبان 175 گلە حەب کبتاگۆن لە سەجر

‏شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان هێزیگ لە فەوج فریاکەفتن ئەنبار توەنست نزیکەی 175 هەزار حەب مادەیل هووشبەر لە جویر "کپتاگۆن" لە ئۆپەراسیۆنیگ ئەمنی کە لە ناوچەی سەجر لە باکور شار فەلوجە ئەنجام دریا، دەس وەبانی بگرێد.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "هێزیگ لە فەوج فریاکەفتن ئەنبار ئۆپەراسیۆنیگ ئەمنی لە ناوچەی سەجر ئەنجام دا، لە ئەنجام نزیکەی 175 هەزار حەب مادەیل هووشبەر لە جویر کپتاگۆن (0-1) دەسوەبانی گیریا، کە ئامادە کریا بوی ئەرا قاچاخکردن و بڵاوکردنیان".

‏وتیش"مادەیل دەسنریاگ وەبانیان ئەرا لایەنەیل تایبەتمەن کلکریا ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی، و لێکۆڵینەوەیل وەردەوامە تا ئەو لایەنەیلە ئاشکرابوون کە لە ئی دۆسیە دەس دیرێد".

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