‏ئەنبار.. دراوردن تەرم دوو گەنج لەدویای خنکیانیان لە دووڵ مەساد

‏شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوردا لە پەیاکردن تەرم دوو گەنج وە رویداو خنکیان لە قەزای روتبە خوەرئاوای ئەنبار، لە دویای پلیان ماشینیان لە دوول مەساد.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، تیمیگ مینەکردن و رزگارکردن دەسکردنە وە کارەیل مینەکردن فراوانیگ لە شوین رویداوەگە لەدویای ئەوەگ خەوەردارکریەن لە نقومبوین دوو گەنج، دیاریکرد لە دویای چەن ساعەتیگ لە مینەکردن لەناو ریڕەو دووڵەگە پەیاکریان.

‏وتیش، رویداوەگە لە ئەنجام پلیان ماشینەگە مەوقەی رەدبوینی لەو ناوچە رویدایە بویە هووکار نقومبوینان، و تەرمەیلیان ئەرا پزیشک دادوەری کلکریان و لێکوڵینەوە لە رویداوەگە واز کریا.

