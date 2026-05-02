ئەنبار.. دراوردن تەرم دوو گەنج لەدویای خنکیانیان لە دووڵ مەساد
شەفەق نیوز ـ ئەنبار
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوردا لە پەیاکردن تەرم دوو گەنج وە رویداو خنکیان لە قەزای روتبە خوەرئاوای ئەنبار، لە دویای پلیان ماشینیان لە دوول مەساد.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، تیمیگ مینەکردن و رزگارکردن دەسکردنە وە کارەیل مینەکردن فراوانیگ لە شوین رویداوەگە لەدویای ئەوەگ خەوەردارکریەن لە نقومبوین دوو گەنج، دیاریکرد لە دویای چەن ساعەتیگ لە مینەکردن لەناو ریڕەو دووڵەگە پەیاکریان.
وتیش، رویداوەگە لە ئەنجام پلیان ماشینەگە مەوقەی رەدبوینی لەو ناوچە رویدایە بویە هووکار نقومبوینان، و تەرمەیلیان ئەرا پزیشک دادوەری کلکریان و لێکوڵینەوە لە رویداوەگە واز کریا.