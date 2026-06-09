ئەنبار.. خنکیان مناڵیگ لە نزیک کۆرنیش رەمادی
2026-06-09T12:29:46+00:00
شەفەق نیوز- ئەنبار
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای ئەنبار، ئمڕوو سێشەممە، خەوەر دا لە خنکان منداڵیگ لەوەخت مەلەوانیکردن لە چەم فورات لە ناوچەی تەئمیم.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "مناڵیگ تەمەن (13 ساڵان) لە چەم فورات لە نزیک کۆرنیش رەمادی لە ناوچەی تەئمیم خنکیا، لەوەخت مەلەکردن".
سەرچەوەگە ئاشکرایکرد "تیمەیل فریاگوزاری چەمەیل سەر وە وەڕێوەبەرایەتی نەججە توەنستن تەرم منداڵەگە لە چەمەگە درارن، و بردنێ ئەرا پزیشک دادوەری، و لێکۆڵینەوەیش لە رویداوەگە واز کریا".