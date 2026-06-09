‏ئەنبار.. خنکیان مناڵیگ لە نزیک کۆرنیش رەمادی

‏شەفەق نیوز- ئەنبار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای ئەنبار، ئمڕوو سێشەممە، خەوەر دا لە خنکان منداڵیگ لەوەخت مەلەوانیکردن لە چەم فورات لە ناوچەی تەئمیم.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "مناڵیگ تەمەن (13 ساڵان) لە چەم فورات لە نزیک کۆرنیش رەمادی لە ناوچەی تەئمیم خنکیا، لەوەخت مەلەکردن".

‏سەرچەوەگە ئاشکرایکرد "تیمەیل فریاگوزاری چەمەیل سەر وە وەڕێوەبەرایەتی نەججە توەنستن تەرم منداڵەگە لە چەمەگە درارن، و بردنێ ئەرا پزیشک دادوەری، و لێکۆڵینەوەیش لە رویداوەگە واز کریا".

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