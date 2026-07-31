ئەنبار.. خنکیان دوو لاو گەنج لەناو چەم فورات و کوشیان دوو مناڵ وە رۊداو هاتوچو

شەفەق نیوز - ئەنبار

سەرچەوەیگ ئەمنی لە ئەنبار، رووژ جمعە، خەوەرداد کە دوو گەنج وە خنکیای لە چەم فورات گیان لەدەس دانە، لە وەختیگ دوو مناڵ گیان لەدەس دانە و باوگ و خوەیشکیان زەخمدار بۊنە وە رۊیداویگ هاتوچو لە پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە هەردوگ گەنج "عەلی جەمیل عەلی فەهەد هزێماوی" و "خەتاب عومەر عەبد عەلی هزێماوی دلێمی"، لەوەخت مەلەوانیکردن لە چەم فورات لە قەزای حەبانیە خنکیان، و تیمەیل رزگارکردن تۊنستن تەرمەیلیان دەرارن و ئەرا فەرمانگەی پزیشکی دادوەری بریان ئەرا تەواوکردن ربکارە یاساییەیل.

دیاری کرد کە لایەنە تایبەتمەنەیل لێکۆڵینەوە واز کردنە ئەرا زانین هۊردەکارییەیل رۊداوەگە.

لەلای خوەیەو وەڕێوەبەر راگەیانن فەرمانگەی تەندروسی فەلووجە، سەعد جبووری، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە خەسەخانەی فەلووجەی فێرکاری چوار کەس وەرگرد لەوەر رۊداویگ هاتوچو ئەرا خیزانیگ کە نزیک بازگەی حامزیە، لە خوەرهەڵات شار رەمادی رۊی دا، کە بۊە مدوو گیانلەدەسداین دوو مناڵ کە تەمەنیان 5 و 12 ساڵە، لە وەختیگ باوگەگە و دۊتەگەی چارەسەری وەرگرن، و رەوش تەندروسییان جیگیرە.

دیاری کرد کە تیمە پزیشکییەیل چەودیاری خوازیاگ پیشکەش وە زەخمدارەیل کردن دۊای رەسینیان ئەرا خەسەخانەگە، لە وەختیگ ریکارە بنەڕەتییەیل تایبەت وە رۊداوەگە تەواو کریان.