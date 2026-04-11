‏ناوەندیگ هوشداری دەێد: تاوسان ئایندە "رخبارترینە" لە روی ژینگەیی ئەرا عراق

‏شەفەق نیوز - بەغداد

‏ناوەند ژینگەی "عراق سەوز"، ئمڕوو شەممە، هووشداریدا تاوسان ئایندە لەڕوی ژینگەو رخدارترین بوود ئەرا وڵاتەگە لەماوەی دە ساڵ گوزەشتە، داوایش لە لایەنەیل پەیوەنیدار کرد رێوشوین هەوەجەکریاگ بگرنەوەر ئەرا رویوەڕویبوین بەرزی ریژەی پیسبوین و پلەیل گەرما.

‏ناوەندەگە لە راپۆرتیگ دیاریکرد، تاوسان ئمساڵ بەرزەوبوین "بی وینەیگ" تێکرای پلەیل گەرمی وە خوەی دوینێد لە بڕیگ ناوچە رەسێدە 50 پلەی سەدی یا زیاتر بیجگە لە زیایبوین شمارەیل رووژە فرە گەرمەیل، هەمیش هووشداری لە زیایبوین "فشار گەرمی" لەبان مرۆڤ و ژیرخانەیل دریەێد.

ر‏اگەیان، ئی بەرزەوبوینەیلە بوودە مدوو زویکردن وە هەڵمبوین ئاو چەم و بەنداوەیل، و فەوتیان رووپووش سەوزایی، دیاریکرد ئەگەر هیزگردن ئاگر لە ناوچە کشاوەرزیەیل بوب، جویر ساڵەیل گوزەشتە لە شارەیل باکوور رویدا.

‏راپۆرتەگە دیاریکرد، ئێ تاوسانە پشت بەسان وە مۆلیدەیل ئەهلی زیایکەێد، و کارکردنیان ئەرا ماوەی ساعەتەیل زیاییگ، و وەکارهاوردن فرەتریگ سزەمەنی وە مدوو کەمی گاز هاوردەکریاگ ئیران، ئەو بڕە کە لە عراق هەس بەس نییە ئەرا کاروەپیکردن گشت وێستگەیل.

‏دووپاتکرد، یانە گشتی بوونە مدوو بڵاوبوین خەسی گازەیل ژەهراوی و زیایبوین وردیلەی زەرەدبەخش (PM2.5) لە هەوا، و بەرزبوین ژاوەژاو و پیسبوین ژنەفتن.

‏ناوەندەگە هووشداری دا وەردەوامی ئێ هووکارەیلە بی دەسوەردان دەسوەجی هاتێ بوودە مدوو خەڕاوبوین ژینگەیی بی وینەیگ، داوا لە لایەنەیل پەیوەنیدار کرد ریوشوین دەسوەجی بگرن ئەرا کەمکردن سەرچەوەیل پیسبوین، و ئەوزەڵداین چارەسەر وزەی پاک، دووپاتکرد لەبان هەوەجەی دانان پلان فریاگوزاری ئەرا رویوەڕویبوین شەپولەیل گەرما.

