ناوەدڵی ئیرانی لەبان ئەرکدارکردن زەیدی.. قائانی ها بەغدا ئەرا رێکخستن کارتەیل

شەفەق نیوز - بەغداد

سەرچەوەیگ ئاگادار، رووژ یەکشەممە، ئاشکرا کرد لە بویین ناوەدڵییگ ئێرانی، لەبان ئەرکدارکردن عەلی زەیدی وە دروسکردن حکومەت هاتگ عراقی، کە لەپشت کلکردن ئیسماعیل قائانی فەرماندەی هیز قودس لە سوپای پاسداران وەرەو پایتەخت بەغداد بوی.

وەپای سەرچەوەگە، کە ئەرا میدیایەیل راگەیانن لە ئاژانس شەفەق نیوز قسە کرد و وت: قائانی لە ماوەی سەعاتەیل کەم گوزەشتە رەسیەسە بەغدادی پایتەخت عراقی، و زنجیرەیگ گردەوبوین وەگەرد سەرکردایەتییەیل سیاسی لەناو چوارچیوەی هەماهەنگی و هەرلیوا سەرکردەیل بڕیگ لە باڵە چەکدارەیل گریە داگە.

سەردان جەنەڕاڵە ئیرانیەگە، هاوەخت بوی وەگەرد جویلەیگ سیاسی و پەرلەمانی ئەرا بەسانن دانیشتن وەخشین متمانە وە حکومەت زەیدی، لە ماوەی دوو رووژ ئایندە.

وەپای سەرچەوەگە، گردەوبوینەیل لەبان پرۆسەی دروسکردن حکومەت هاتگ عراقی، وە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی خەسەو بوینە، و تا ئیسە هیچ ئەنجامیگ لە ئەو دیدارەیلە نییە، و هەڵوێست کۆتایی ئیرانی لە زەیدی هێمان نادیارە.

وەگورەی سەرچەوەگە، ئەو ناوەدڵی ئیرانییە لەبان ئەرکدارکردن زەیدی ئەرا دروسکردن حکومەت عراقی، هووکارەگەی ئەرا پشتگیری گەورەی ئەمریکا گلەو خوەێد، کە لە تاران فامسا کە ئەوە هوشداری دەێد لە کەمەوکردن و بۊچگکردن دەسەڵاتی لە بەغداد.

سەرچەوەیگ پەرلەمانی، دۊەکە شەممە خەوەردا لە رێککەفتنیگ سیاسی ئەرا رەدکردن حکومەت زەیدی لە ماوەی ئی هەفتە، وەرجە چگن شمارەیگ لە پەرلەمانتارەیل وەرەو سعودیە ئەرا جیوەجیکردن مەراسیمەیل حەج.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: سەرۆکایەتی ئەنجومەن نوێنەرەیل تا ئیسە هیچ ئاگادارکردنیگ فەرمی لە حکومەتەگە لەبان پیشکەشکردن کابینەی وەزاری وەرنەگردگە، و دیاری کرد کە لە ئەگەر رەسین ئاگادارکردنەگە وەخت دانیشتنەگە دیاری کریەێد و ئەندامەیل پەرلەمان وەرجە 24 سەعات لە بەسانن دانیشتن وەخشین متمانە ئاگادار کریەین.

وتیش: رێککەفتنیگ لەناوەین سەرۆکایەتی پەرلەمان و سەرۆک کوتلەیل سیاسی هەس لەبان رەدکردن پێکهاتەی حکومەتەگە لە ماوەی ئی هەفتە، وەرجە چگن گرووپیگ لە پەرلەمانتارەیل لە هەفتەی ئایندە وەرەو سعودیە ئەرا جیوەجیکردن مەراسیمەیل حەج.

عەلی فالح زەیدی سەرۆک وەزیرەیل ئەرکدارکریای لە پەنجشەممەی گوزەشتە (7 ئایار)، کارنامەی وەزاری ئەرا حکومەت نوو پیشکەش وە هەیبەت حەمەد حەلبووسی سەرۆک ئەنجومەن نوێنەرەیل کردۊد، لە ئامادەکارییگ ئەرا گشتگیرکردنی لەبان ئەندامەیل ئەنجومەنەگە و خوەنستنی، لەبان ئەوەگ ناوەیل پێکهاتەی حکومەتەگە دۊاتر پیشکەش بکریەێد.

نزار ئامێدی سەرۆک کۆمار، لە 27 نیسان / ئەپریل 2026، ئەرکداڕ زەیدی کرد وە دروسکردن حکومەت توو دۊای پاڵاوتنی لەلایەن چوارچیوەی هەماهەنگی لە شوین محمد شیاع سوودانی.