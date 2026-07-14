ناوخۆی عراقی: 617 خوەیکوشتن لە نیمەی ساڵ توومار کردیمن.. و بەرزترین ریژەی ئاشکراکردن تاوانەیل وەدی هاوردیمن

شەفەق نیوز - بەغداد

وەزارەت ناوخۆی عراقی، ئمڕوو سێشەممە، ئامار گشتگیر ئەرا ئۆپەراسیۆنەیلی و ریژەیل تاوان و ئاسایش لە گشت وڵاتەگە لە ماوەی نیمەی یەکەم لە ئی ساڵە ئاشکرا کرد، و داوەزین وەرچەویگ لە ریژەیل تاوان راگەیان کە لە وەرانوەری بەرزەوبۊنیگ نیگەرانکەر لە خوەیکوشتن دۊنریەێد.

یەیش لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی فراوان هات کە وەڕێوەبەر فەرمانگەی پەیوەندییەیل و راگەیانن لە وەزارەتەگە، لیوا میقداد میری، لە بینای وەزارەتەگە بەسادەی، و پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەی بۊ.

لیوا میری لە کۆنگرەگە وت، کە لەوەخت کووتاییهاوردن وە حکومەت وەرین و وەرگردن ئیدارەی بریکارییەگە لەلایەن بریکار دێرین وەزارەت ناوخۆ حسێن عەوادی، هیچ پێشێلکارییگ ئەمنی یا تاوانیگ کە دەس بوەێدە رای گشتی توومار نیەکریاس، و باس جیوەجیکردن 12 هەزار و 853 چالاکی کارگێڕی، و ئەنجامداین 3430 دیدار وەگەرد کەسوکار شەهیدەیل کرد، بیجگە لە بەسانن گردەوبوینەبل و سەردانە مەیدانییەیل ئەرا پارێزگایەیل.

میری زیای کرد، کە ریژەیل تاوان لە وڵاتەگە داوەزینیگ گشتی وە ریژەی 18% توومار کردگە، و دیاری کرد کە ناوچەی بەغداد/ کەرخ جویر خاسترین ناوچەی ئەمنی هات وە داوەزینیگ کە رەسیە 51%، لە وەختیگ پارێزگای بەسرە بەرزترین ریژە لەڕۊی رۊداوە تاوانکارییەیل توومار کردگە، وتیش کە وەزارەتەگە ریژەی 82% لە جیوەجیکردن رۊداوە ئاشکراکریاگەیل وەدی هاوردیە، کە 79% لە تاوانەیل کوشتن ئاشکرا کریانە.

لە دۆسیەی ئاسایش کۆمەڵگە، وەڕێوەبەر فەرمانگەگە لە وەزارەتەگە ئاشکرای توومارکردن 617 خوەیکوشتن لە گشت عراق لە ماوەی نیمەی یەکەم لە ئی ساڵە کرد، و دووپات کرد کە ئی شمارە بەرزە هەوەجە وە وسانیگ جدی لە گشت لایگ دیرێد ئەرا کەمەوکردن ئی دیاردە کە پەسا زیاترەو بوود، و داوا لە میدیایەیل و دامەزراوە پەیوەندیدارەیل کرد ئەرا خەسەوکردن تەقەلایەیل ئەرا نواگیریکردن و کەمەوکردن رخباریەیل.

لیوا میری لە قسەیلی وەردەوام بۊ و وت، کە بریکار وەزارەت ئەرا کاروبار پولیس تۊنست لەی ماوە 766 توومەتبار وە تەقەکردن دەسگیر بکەێد و رەوانەی دادگایەیل تایبەتمەن بکەێد، بیجگە لە دەسگردن لەبان 7041 ماشین سەرپێچیکار و ئامادە ئەرا قاچاخ، وەگەرد دابینکردن ئاسایش یاریگایەیل وەرزشی، و ئاشکراکردن شۊنەیل تاوان، و توومارکردن چەک و دەسوەسەرکردنیان، و لاوردن زیایچگن لەبان شۊنەوارەیل.

لە ئاست نواگیریکردن هووشبەرەیل، میری باس دەسگردن لەبان یەک تۆن و 976 کیلۆگرام لە ماددەیل هووشبەر کرد، بیجگە لە زیاتر لە 4 ملیۆن حەپ هووشبەر، و دیاری کرد کە دادگا فەرمانەیل وەرانەور تاوانبارەیل دەرکردگە کە 58 فەرمان لەسێدارەداین و 263 فەرمان زیندانی هەتاهەتایی لەخوەی گردگە، بیجگە لە جیوەجیکردن 17 ئۆپەراسیۆن ئەمنی و هەواڵگری جویری لە دەیشت سنوورەیل عراقی.

لەباوەت دۆسیەی دابینکردن ئاسایش سنوورەیل و نواگیریکردن قاچاخ، لیوا میری دووپات کرد کە رەوش ئەمنی لەبان سنوورەیل وە تەواوی پارێزیاس، و دیاری کرد کە فەرماندەیی سنوورەیل تۊنستگە 2054 دزەکریاگ و هەڵاتگ دەسگیر بکەێد، و دەسگرۆن لەبان 862 ماشین و 255 کۆنتەینەر قاچاخ، وەگەرد 13 تۆن جگەرەی قاچاخکریاگ، و دەیان تۆن لە دەرمان بی مووڵەت، و 16 کیلۆگرام لە ماددەیل هووشبەر، بیجگە لە ئاژەڵەیل و سزەمەنی و زێڕینە و دراوەیل بیانی کە ئەرا قاچاخ ئامادە کریاۊن.

لەباوەت مقیەتیکردن سامان نەفتی، وەڕێوەبەر راگەیانن وەزارەتەگە ئاشکرا کرد کە پولیس وزە سەرکەفت لە دەسگیرکردن 378 توومەتبار وە قاچاخکردن بەرهەمەیل نەفتی، و دەسگردن لەبان 334 تانکەر و ماشین ئامادە ئەرا قاچاخ، وەل هەڵوەشانن 28 مۆڵگەی قاچاخکردن سزەمەنی لە هەردوگ پارێزگای بەغداد و سەڵاحەدین، و دەسگردن لەبان زیاتر لە 9 ملیۆن لیتر لە بەرهەمەیل نەفتی کە ئەرا قاچاخ ئامادە کریاۊن.

لیوا میری کووتایی وە کۆنگرەگە هاورد وە قسەکردن لەباوەت تاوانەیل ئەلیکترۆنی و کۆمەڵایەتی، و راگەیانن دەسگیرکردن 83 توومەتبار وە چزداین ئەلیکترۆنی، و 25 توومەتبار وە خەڵەتانن دارایی، و دەسگیرکردن 52 توومەتبار وە بازرگانیکردن وە مرۆڤ و پڕوپاگەندەکردن ئەرای لەڕی ماڵپەڕەیل پەیوەندی کۆمەڵایەتییەو، لە خود وەخت ئامار تونوتیژی خیزانی ئاشکرا کرد کە زیاتر لە 9 هەزار دەسدریژیکردن لەلایەن پیاوەو ئەرا بان ژن خوەیان توومار کردگە، لە وەرانوەریش توومارکردن 2235 دەسدریژیکردن لەلایەن ژنەو وەبان شوی خوەیان.