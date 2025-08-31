ناوخوەی عراق: تەقینەوەی نزیک فرۆکەخانەی بەغداد راس نییە
2025-08-31T08:12:32+00:00
شەفەق نیوز ــ بەغدا
وەزارەت ناوخوەی بەغدا، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، رەدیکرد تەقینەوە لە نزیک فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغداد رویدا بوی.
رەدکردن وەزارەتەگە لەدویای خەوەر وە ئامانج گردن ماشینیگ کە دوو بیانی لەناوی بوینە وە لایەن درۆنیگ لە ناو فرۆکەخانەی بەغدا تێد.
وەزارەتەگە لە بەیانننامەگە وت: "بارودۆخ ەمنی لە پایتەخت جیگیرە، هویچ رویداویگ لەی جویرە توومارناکریاس" دووپاتکرد لەبان "ئێ خەوەرە وە تەواوی ناراسە ئامانج لەلی دروسکردن ژاوەژاوەس لەناو مەردم".