‏ناوخوەی: بەرزەوبون نرخ مادەی هووشبەر لە عراق و رادەسکردن 20 توومەتبار ناودەوڵەتی

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەزارەت ناوخوەی عراق، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە بەرزەوبوین نرخ مادەی هووشبەر لە وڵاتەگە، وتیش 20 توومەتبار ناودەوڵەتی لەی مژارە رادەسکردیانە.

‏سەرۆک فەرمانگەی پەیوەنی و اگەیانن وەزارەت ناوخوەی عەمید موقداد میری لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی راگەیان، "نرخ مادەی هووشبەر لە عراق بەرزەوبویە لە ئەنجام هەڵمەت بەرەنگاربوین هووشبەر، لەدویای پویچەوکردن باندەیل وە رێژەی 100%"، دیارکرد " 20 توومەتبار ناودەوڵەتی پەیوەنیدار وە دۆسیەی هووشبەر رادەسکریان".

‏ میری وتیش، "هاوڵاتیەیل فرەیگ چەکەیلیان توومارکەن، هەفتانە نزیکەی 6 هەزار خێزان چەکەیلیان توومارکەن، هەمیش 42 هەزار پارچە چەک وە لاین وەزارەت شارستانی دەسوەبانیان گیریاس".

‏دووپاتکرد، "مەرافەیل هووزانە وەشیوەی وەرچەویگ داوەزیانە رێژەیگ وە تەواوی لە ناوچەیل خوەرئاوا و ناوچەی فورات ناوڕاس نەمەنییە".

‏

‏