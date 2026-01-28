‏ناوخوەیی بازرگانیگ مادە هووشبەر دەسگیرکەێد

شەفەق نیوز ـ بەسرە

‏وەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروبار مادەی هووشبەر و کاریگەری دەروینیەیل، ئمڕوو چوارشەممە، دەسگیرکردن بازرگانیگ ناودەوڵەتی راگەیان یەک کیلو گرام مادە هووشبەر وەپی بوی لە پارێزگای بەسرە.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ " لەری تەقەلا و زانیاری هەواڵگێری" ئەنجامدایە، رووشنیکرد "ئێ ئۆپەراسیۆنە جویریە لە چوارچمگ ئەو هەڵمەتانە تێد ئامانجیان بنبڕکردن بازرگانانی ئێ دەرد رخدارەس".

‏ لایەنەیل ئەمنی فەرمی، رووژ شەممەی، وەرین دەسگیرکردن بازرگانیگ مادە هووشبەر راگەیان لە موسەنا و نەجەف.

