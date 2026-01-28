ناوخوەیی بازرگانیگ مادە هووشبەر دەسگیرکەێد
2026-01-28T13:59:40+00:00
شەفەق نیوز ـ بەسرە
وەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروبار مادەی هووشبەر و کاریگەری دەروینیەیل، ئمڕوو چوارشەممە، دەسگیرکردن بازرگانیگ ناودەوڵەتی راگەیان یەک کیلو گرام مادە هووشبەر وەپی بوی لە پارێزگای بەسرە.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ " لەری تەقەلا و زانیاری هەواڵگێری" ئەنجامدایە، رووشنیکرد "ئێ ئۆپەراسیۆنە جویریە لە چوارچمگ ئەو هەڵمەتانە تێد ئامانجیان بنبڕکردن بازرگانانی ئێ دەرد رخدارەس".
لایەنەیل ئەمنی فەرمی، رووژ شەممەی، وەرین دەسگیرکردن بازرگانیگ مادە هووشبەر راگەیان لە موسەنا و نەجەف.