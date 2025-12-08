‏ناجیگیری نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

شەفەق نيوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو دووشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت جیگیربوی و هەرێم کوردستان داوەزیا.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 142700 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. هەمان نرخ لە شەوەکی رووژ یەکش توومارکریایە.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد جیگیرە، ک نرخ فرووشتن رەسیە 143750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 141750 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزی، ک نرخ فروشتن رەسیە 141650 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141550 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

