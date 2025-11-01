‏ناجیگیری نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

‏ناجیگیری نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر
2025-11-01T07:56:09+00:00

‏شەفەق نيوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت جیگیربوی   و  هەرێم کوردستان داوەزیا.     

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 141000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  هەمان نرخ لە شەوەکی رووژ پەنجشەممە توومارکریایە.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد جیگیرە، ک نرخ فرووشتن رەسیە 142000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 140000 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار جیگیربوی، ک نرخ فروشتن رەسیە 140650 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 140550 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

