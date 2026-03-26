‏ناجیگیری نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر وەگەرد بەسیان بۆرسەیل

‏شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت داوەزیا، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، بەرزەوبوین توومار کرد.

‏بۆرسەیل بەغدا

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 154,500 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

‏شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 154,700 دينار عراقی.

‏پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 155,000 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 154,000 دينار عراقی.

‏بازاڕەیل هەولێر

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار هەمیش وەگەرد بەسیان بۆرسە جیگیربوین توومار کرد، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 154,550 دينار عراقی، ز نرخ سەنینی رەسیە 154,400 دينار عراقی.

