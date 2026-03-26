ناجیگیری نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر وەگەرد بەسیان بۆرسەیل
شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت داوەزیا، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، بەرزەوبوین توومار کرد.
بۆرسەیل بەغدا
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 154,500 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.
شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 154,700 دينار عراقی.
پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 155,000 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 154,000 دينار عراقی.
بازاڕەیل هەولێر
لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار هەمیش وەگەرد بەسیان بۆرسە جیگیربوین توومار کرد، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 154,550 دينار عراقی، ز نرخ سەنینی رەسیە 154,400 دينار عراقی.