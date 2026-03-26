‏ناجیگیری کەشوهەوا وەردەوامە لە عراق.. واران رفتیگ لە خوەرهەڵات و کەمەوبوینی لە باشوور

‏شەفەق نیوز- بەغدا

‏شارەزای کەشناسی عراقی "سادق عەتیە"، ئمڕوو پەنجشەممە، مەزەنە کرد واران وارین لە فرەی شارەیل وڵات وەردەوام بوود لە ئەنجام حالەت ناجیگیری کەش، وەگەرد دویز کردن لەبان واران رفتیگ لە ناوچەیل خوەرهەڵات و کەمەوکردن وە شیوەیگ پلەپله لە باشوور لە شەوەکی رووژ جمعە.

‏عەتیە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دەرفەت واران و تریشقە لە ماوەی ئمڕوو وەردەوامە، وە دویزیگ گەپ لە میسان و زیقار و خوەرهەڵات بەغدا، وەگەرد سەڵاحەدین و سلێمانی، کە چەوەرێ کریەێد ئی ناوچەیلە شەپوول واران رفت وەخوەیان بوینن لە شەو پەنجشەممە دەس وپێ کەێد و تا شەوەکی و ناوڕاس رووژ جومعە وەردەوام بوود.

‏ئاشکرا کرد، تونی وارانەگە لە شارەیل باشوور لە سەعاتەیل شەوەکی جومعە کەمەو بوود، لە وەختیگ دەرفەت وارین لە ناوچەیل ناوڕاس و باکوور هەر مینێد، وەگەرد ناجیگیری دیار لە خێرایی وا، وە تایبەت لە ناوچەیل باشوور.

‏وتیش؛ بار کەش لە ماوەی رووژەیل ئایندە و تا کۆتایی مانگ و سەرەتای مانگ نوو هەر وەردەوامە، بی ئەوەگ شەپوول سەرمای تون و سەختیگ باێد، وەگەرد ناجیگیری ئاشکرا لە پلەیل گەرمی لە ناوەین بەرزەوبوین و داوەزیان.

‏ئمڕوو شەوەکی، کەش و هەوای تا رادەیگ ئارام لە بەغدا و بڕیگ لە پارێزگایل وەرچەو کەفت بی ئەوەگ واران یا تەگەر بوارێد، دویای هوشداریەیل دەسەی کەشناسی لە بار ناجیگیری.

‏بەغدای پایتەخت، ئیوارەی دویەشەو چوارشەممە، ئامادەکاری گەپ لەلایەن هاوڵاتیەیلەو وەخوەی دی لە رخ گەردەلویل واران و وارین تەگەر، دویای هوشداریەیل دەسەگە، کە خاوەن ماشینەیل پەنا بردنە وەر داپووشینیان وە "پەتوو" و پەڕوەیل ئەستویر، وەگەرد ئەوەیش وەرگری شارستانی رێنمایی دا دویر بکەفن لە تابلۆیل بان جادە و ئەو چشتەیلە کە ئەگەر کەفتنیان هەس، و ئامادە بوین ئەرا بڕیان کارەبا و دویرکەفتن لە تەڵەیل پەستان بەرز کارەبا.

‏لە لێکدانەوەی کەشناسی، عەتیە ئەرا حالەتەگە راگەیان ئی حالەتە لە ئەنجام تێکەڵابوین نزمەپاڵەپەستۆیگ بان سەرد وەگەرد نزمەپاڵەپەستۆیگ بانزەوی تەڕ دروس بویە، ک ژینگەیگ جویلیاگ و ناجێگیر دروس کردگە و بویە هووکار دروسبوین ئەورەیل واران لە ناوچەیل فراوان.

‏وتیش؛ نزمەپاڵەپەستۆیگ بان سەرد لە ناوەین خوەرهەڵات دەریای ناوڕاس و باکوور عراق جیگیر بویە، ک ناجیگیری و بەرزەوبوین هەوا و تێکەڵبوین ئەورەیل کەڵەکەبوی زیاتر کردگە.

‏ ئاشکرای کرد، نزمەپاڵەپەستۆیگ بان زەوی لە باکوور خوەرئاوای عراق بەشداربوود لە کیشان وا تەڕیگ لە کەنداو و دەریای سوور، کە بڕیگ چام دابین کەێد ئەرا وەردەوامی واران لە ناوچەیل فراوان وڵاتەگە.

