ئمڕوو لە جام عەرەب.. عراق وەرانەور جەزائیر بازی کەێد ئەرا دیاریکردن پێشەنگ گرووپ چوارەم

شەفەق نیوز – دەوحە

هەڵوژاردەی نیشتمانیی ێراق، ئیوارەی ئمڕوو سێشەممە، رویوڕروی هاوتا جەزائیریەگەی بوود لە بازییگ چارەنویسساز، لە چوارچمگ کێبڕکەیل پاڵەوانێتی جام عەرەبی 2025، ئەرا دیاریکردن پێشەنگ گرووپەگە، دویای ئەوەگ "شێرەیل رافیدەین" وە فەرمی رەسینیان مسۆگەر کردنە.

رویوەڕوی بوینەوەگە لە ساعەت هەشت ئیوارە لە بازیگای ناودەوڵەتی خەلیفە لە دەوحەی پایتەخت بوود.

هەڵوژاردەی جەزائیر و عراق ریووەری یەکەوبون لە چوارچمگ گڕ سێیەم و کۆتایی لە رویوەڕیبوینەیل خول کۆمەڵەی پاڵەوانیەتی جام عەرەب کە ئیرنگە لە قەتەر وەڕیوەچوود.