‏کەمەوبوین واران لە ئمڕووەو.. مەزەنەی شەپولیگ نوو کریەێد کە رووژ شەمە فرەیگ لە شارەیل گرێدەو

‏شەفەق نیوز / بەغدا

‏دەسەی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا، دەسکریاس وە سەرەتای کەمەوبوین بارودۆخ کەشەگە کە وڵاتەگە کەفتیەسە وەر کاریگەری، و مەزەنەکرێد لە کۆتایی ئێ هەفتە و سەرەتای هەفتەی بانان دەرفەت واران وارین لە ناوچەیل جوگرافی فراوانیگ دووارەو بوود.

‏ئاڵشتکاری کەشوهەوای سێشەممە

‏لە ڕاپۆرت بەش مەزەنەی کەشوهەوا هاتگە، چالاکی کەشوهەوایەیل ئمڕوو لە فرەیگ شارەیل وڵاتەگە وەردەوام بوود وە واران وارین جیاواز کە بەڵاچە ها وەگەردی، تەنیا ناوچەی خوەرئاوا نەود وە مدوو کاریگەری بەرزەپاڵەپەستۆیەگ جێگیری و هشک وەخوەیەو دوینێد.

‏ لە راپۆرتەگە دیاریکرد خەسی وارانەگە لە شارەیل باشوور بوود، وەگەرد ئەگەر وارین "تەگر" لە بڕیگ ناوچەی دیاریکریاگ؛ هەمیش واران رفتیگ پارێزگای واست و باشوور دیالە و ناوچە جیاوازەیل هەولێر و سلێمانی و دهۆک گرێدەو.

‏وەخت کەمەوبوین شەپوولەگە

‏وەپای دەسەگە، لەدویای نیمەڕوو ئمڕوو بارودۆخەگە کەمکەم دسکەێد وە کەمەوبوین لە شارەیل ناوڕاس و بەغدای پایتەخت، شارەیل باکوور و باشوور لە ساعەتەیل شەو وەدویای تیەن، کەشوهەواگە کەمکەم ساماڵەوبوود

‏جیگیری وەختانە و شەپوول ئایندە

‏دیاریکرد کەشوهەوای رووژەیل چوارشەممە و پەنجشەممە جیگیرییگ گشتی وەخوەیەو دوینێد لە گشت شارەیل، وەگەرد بەرزەوبوین وای باکوور مامناوەن کە بوودە مدوو هاوسەنگبوین پلەیل گەرما لە رووژ.

‏دەسەی کەشناسی راپۆرتەگە وە ئەوە کۆتایی هاورد کە لە رووژ جومعە دەرفەت واران لە ناوچەیل باکوور وڵات نووەوبوود، و لە رووژەیل شەممە و یەکشەممەی ئایندە ناوچە جوگرافییەگە فراوانتر بوود شوینەیل جیاواز شارەیل ناوەڕاس و باشووریش گرێدەو.

‏

‏