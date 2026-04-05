یەکەمین نەفتهەڵگر عراقی دویای جیاکاریەگەی ئیران لە تەنگەی هورمز رەدبوی
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس
ئاژانس "بلومبێرگ" ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان نەفتهەڵگر خام عراقی جویر ئەوە دەرکەفێد کە وە تەنگەی هورمز رەدبوود، یەیش دویای رووژیگ لە راگەیانن ئیران ئەرا وەخشین تایوەت دان وە عراق تا ئەو ریڕەوە ئاویە وەکاربارێد لەبان وەردەوامی نووردارکردنەیل لەبان فرەیگ لە وڵاتەیل.
ئاژانسەگە دیاریکرد نەفتهەڵگر "ئۆشن ثاندەر" (Ocean Thunder) لە جویر "سویزماکس"، لە سەرەتای مانگ ئازار بارەگەی لە وێستگەی بەسرە بار کردیە و وەپای داتایەیل وەڕێوەس وەرەو مالیزیا.
ئێ جویر نەفەتهەڵگرە توان هەڵگردن نزیکەی یەک ملیۆن بەرمیل نەفت خام دیرێد، هەمیش داتایەیل دیاریکەن ئەو وڵاتە ئاسیایییەش (مالیزیا) مۆڵەت تایبەت وە رەدبوین لە تەنگەگە وەرگردیە.
داتایەیل شوینکەفتی نیشاندەن دەن "ئۆشن ثاندەر" لە ری رێڕەو باکوور تەنگەگە لەناوەین دورگەیل لارک و قیشم ئیرانی رەدبویە، رێڕەویگ کە ئۆپراسیۆنەیل رەدبوین ئێ دویاییە دیاریکەن لەلایەن تەهران رەزامەنی لەبانی دریاس.
"بلومبێرگ" ئەوەیش خسە روی هاتێ وەشوینکەفتن جویلەی کەشتیەیل هەمیشە هویرد نەون، وە مدوو ئەگەر دەسوەردان ئەلیکترۆنی لە نیشانەیل کەشتییەیل یا وە ئەنقەست کورەوکردن ئامێرەیل کلکردن لە وەخت گەشتکردن لە ناوچە رخدارەیل.