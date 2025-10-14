یەکەمین فرۆکەخانەی عراقی پشت وە تەکنیکیگ جەهانی بەسێد لە سکانکردن ئەلیکترۆنی لەش
شەفەق نیوز ـ بەسرە
وەزارەت گواستنەوە ـ ئیدارەی فەرمانگەی فرۆکەخانەیل عراق، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان، فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەسرە لە باشوور عراق، یەکەم بەش لە دەزگایەیل ئەمنی نوو تایوەت وە سکان ئەلکترۆنی کەسەیل وەرگرد.
وەڕێوەبەر فرۆکەخانەیل لە وەزارەەگە حسێن زوبێدی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ئەرا بەرزەوکردن توانا ئەمینی ئیداریەیل و ئەوزەڵداین وە ژیرخان ئابووری فرۆکەخانەیل عراق، دەزگای وشکنین کەسەیل لە جویر (Body Scan – Rohde & Schwarz)، رەسیە فرۆکەخانەی بەسرە، لەنا، هۆل گەشتیارەیل بەشەوکریا تا وەپای نووترین پەیمانەیل و تەکنیکەیل جەهانی لە مژار ئاسایش و بیوەیی کاربکەن".
ئاشكرایکرد "ئێ ئامێرە، وە یەکەمین جویر دانرێد کە هاوریابوودە ناو عراق، لە چوارچمگ پرۆژەیل دابینکردن و دانان و وەکارخسن دەزگایەیل وشکنین کیف و کەسەیل و ماشینەیل، کە وەلایەن پارێزگای بەسرە گرێبەستی کریاس".
وتیش، "دەزگاگە وە سەرکەفتی دانریا و خریارەکار، وە دەسکەفتیگ دانرێد کە بەشدارە لە ئەوزەڵداین وە ئاست خزمەتگوزاری ئەمنی و بەرزەوکردن کوالێتی ئەدای فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەسرە، ئمڕوو فرۆکەخانەگە یەکەمە لە عراق کە ئێ تەکنیکە پیشکەش کەێد".