‏یەکەمین فرۆکەخانەی عراقی پشت وە تەکنیکیگ جەهانی بەسێد لە سکانکردن ئەلیکترۆنی لەش

شەفەق نیوز ـ بەسرە

‏وەزارەت گواستنەوە ـ ئیدارەی فەرمانگەی فرۆکەخانەیل عراق، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان، فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەسرە لە باشوور عراق، یەکەم بەش لە دەزگایەیل ئەمنی نوو تایوەت وە سکان ئەلکترۆنی کەسەیل وەرگرد.

‏وەڕێوەبەر فرۆکەخانەیل لە وەزارەەگە حسێن زوبێدی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ئەرا بەرزەوکردن توانا ئەمینی ئیداریەیل و ئەوزەڵداین وە ژیرخان ئابووری فرۆکەخانەیل عراق، دەزگای وشکنین کەسەیل لە جویر (Body Scan – Rohde & Schwarz)، رەسیە فرۆکەخانەی بەسرە، لەنا، هۆل گەشتیارەیل بەشەوکریا تا وەپای نووترین پەیمانەیل و تەکنیکەیل جەهانی لە مژار ئاسایش و بیوەیی کاربکەن".

‏ ئاشكرایکرد "ئێ ئامێرە، وە یەکەمین جویر دانرێد کە هاوریابوودە ناو عراق، لە چوارچمگ پرۆژەیل دابینکردن و دانان و وەکارخسن دەزگایەیل وشکنین کیف و کەسەیل و ماشینەیل، کە وەلایەن پارێزگای بەسرە گرێبەستی کریاس".

‏وتیش، "دەزگاگە وە سەرکەفتی دانریا و خریارەکار، وە دەسکەفتیگ دانرێد کە بەشدارە لە ئەوزەڵداین وە ئاست خزمەتگوزاری ئەمنی و بەرزەوکردن کوالێتی ئەدای فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەسرە، ئمڕوو فرۆکەخانەگە یەکەمە لە عراق کە ئێ تەکنیکە پیشکەش کەێد".

