‏یەکەمین یەکەی ئیداری لە بان ئاست عراق سەنین و فرووشتن زەوی کشاوەرزی حکومیەیل قەیەغە کرد

‏شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏وەڕێوەبەرایەتی ناحیەی سەقڵاوییە لە پارێزگای ئەنبار، ئمڕوو چوارشەممە، بڕیاریگ کارگێڕی دەرکرد کە بازرگانیکردن وە زەوییە کشاوەرزیەیل موڵک دەوڵەتن قەیەغە کەێد، یەیش وە یەکەمین گام لەیجویرە دانرێد لەبان ئاست یەکە کارگێریەیل لە عراق.

‏ وەپای بەڵگە نامەیگ فەرمی کە لە وەڕێوەبەرایەتیەگە دەرچگە دەس ئاژانس شەفەق نیوز کەفتیە، "خاوەن نووسینگەیل خانووبەرە ئاگادار کریانە کە زەوییە کشاوەرزیەیل سەر وە دەوڵەت نەسینن و نەفرووشن، چ ئەو زەویلەیلە بوون کە گرێبەس شمارە (117) یا (35)دیرن"، دووپاتکرد "ئێ جویرە کارەیلە وە دەسدرویژیکردن وەبان موڵک گشتی دریەێدە قەڵەم".

‏بەڵگەنامەگە دووپاتکەێد لەبان "هەر سەرپێچییگ وەرانوەر بڕیارەگە، ئەنجامدەرەیلی رویوەروی لێپرسینەوە یاسایی کەێد".

‏

‏