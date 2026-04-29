‏یەکەم لێدوان ئەمریکا لەبان راسپاردن «ئەلزەیدی» ئەرا سەرۆکایەتی ئەنجومەن وەزیران عراق

‌شەفەق نیوز - واشنتن / بەغدا

‏کلکریاگ وڵاتە یەکگرتگەیل ئەمریکا لە عراق، ئمڕوو چوارشەممە، پشتگیری خوەی ئەرا «عەلی ئەلزەیدی» سەرۆک وەزیران راسپێرياگ دەرخست لە هەوڵەیلیگ ئەرا دروسکردن حکومەتیگ کە بتوەنێد خواست گشت عراقییەیل ئەرا پاڵپشتی لە ئایندەیگ رووشنتر و پڕ لە ئاشتی بارێدە دی.

کلکریای ئەمریکی لە بەیاننامەیگ، هاودەردی خوەی ئەرا گەل عراق دووپات کرد کە هەوڵدەن ئەرا رەسین وە ئامانجە هاوبەشەیل کە بریتییە لە مقیەتیکردن سەروەری عراق، و قایمکردن ئاسایش ئەرا شکانن تیرۆر، و دروسکردن ئایندەیگ پڕ لە خێر و بەرەکەت کە سوود ئەرا ئەمریکییەیل و عراقییەیل بیاشتوود.

‏یەیش هاوختە وەگەرد راگەیانن هێزەیل «چوارچمگ هەماهەنگی» (ئیتاڕ تەنسیقی) لە عراق، لە رووژ دووشەممە 27 ئی مانگە (نیسان)، وە کاندیدکردن ئەلزەیدی ئەرا سەرۆکایەتی ئەنجومەن وەزیران؛ و دویای ئەوە هات کە محەمەد شیاع سودانی، سەرۆک وەزیران وەرین، و نوری مالیکی، سەرۆک هاوپەیمانی دەوڵەت یاسا، خوەیان لە کێبڕکێ وەرگردن ئی پۆستە کیشانەو، وە یەیش کوتایی هاوردن وەو بنبەستە سیاسییە کە نزیکەی 5 مانگ کیشا دویای هەڵبژاردنەیل پەرلەمانی لە کوتایی ساڵ 2025.

