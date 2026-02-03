‏کەمی كاش بەشەوکردن مووچەی چەودێریی کۆمەڵایەتی پەکخەێد

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو سێشەممە، دویاخسن مەرەقەزکردن مووچەی چەودێری کۆمەڵایەتی ئەرا مانگ شوبات راگەیان، وە مدوو کەمی پویل کاش لای لایەنەیل پەیوەنیدار.

‏سەرچەوەگە وەئاژانس شەفەق نیوز وت "دویاکەفتن دابینکردن تەرخانکریاگ داراییە وەجەیلکریاگ بویەسە مدوو مووچەیل لەوەخت خوەی مەرەقەز نەکرێد" دیاریکرد" لە ئیرنگە لایەنەیل پەیوەنیدار کارکەن ئەرا چارەسەرکردن قەیرانەیل دابینکردن بودجەی پێویست".

‏وتیش؛ "هنای رێکارەیل دارایی تەوبوی سوودمەنەیل ئاگادارکریەن لە وەخت مەرەقەزکردنی".

