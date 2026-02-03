کەمی كاش بەشەوکردن مووچەی چەودێریی کۆمەڵایەتی پەکخەێد
2026-02-03T13:48:03+00:00
شەفەق نیوز - بەغدا
سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو سێشەممە، دویاخسن مەرەقەزکردن مووچەی چەودێری کۆمەڵایەتی ئەرا مانگ شوبات راگەیان، وە مدوو کەمی پویل کاش لای لایەنەیل پەیوەنیدار.
سەرچەوەگە وەئاژانس شەفەق نیوز وت "دویاکەفتن دابینکردن تەرخانکریاگ داراییە وەجەیلکریاگ بویەسە مدوو مووچەیل لەوەخت خوەی مەرەقەز نەکرێد" دیاریکرد" لە ئیرنگە لایەنەیل پەیوەنیدار کارکەن ئەرا چارەسەرکردن قەیرانەیل دابینکردن بودجەی پێویست".
وتیش؛ "هنای رێکارەیل دارایی تەوبوی سوودمەنەیل ئاگادارکریەن لە وەخت مەرەقەزکردنی".