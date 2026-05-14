‏یەکەم فرۆکەی تورکی لەدویای دوو مانگ وسیان لە بەغدا نیشتەو

2026-05-14T10:56:23+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەزارەت گواستەوەی عراق، ئمڕوو پەنجشەممە،  گلەوخواردن کۆمپانیای فرۆکەوانی تورکیا وەرەو عراق راگەیان یەیش لەدویای دوو مانگ لە وسیان.

‏وەزارەەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، وڵاتەیل و کۆمپانیایەیل ترەک فرۆکوانیش  لەماوەی مانگ ئایندە دەسکەن وە گەشتەیلیان ئەرا عراق، لە بان گشتیان شانشین عوممان.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز راگەان فڕۆکەیگ سەر وە کڕ   ئاسمانییەیل تورکیا (Turkish Airlines) رەسیەس ئەرا فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا، یەیش گامیگە ئەرا دەسوەپیکردن گەشتەیل ناوەین عراق و تورکیا.

