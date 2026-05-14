یەکەم فرۆکەی تورکی لەدویای دوو مانگ وسیان لە بەغدا نیشتەو
شەفەق نیوز ـ بەغدا
وەزارەت گواستەوەی عراق، ئمڕوو پەنجشەممە، گلەوخواردن کۆمپانیای فرۆکەوانی تورکیا وەرەو عراق راگەیان یەیش لەدویای دوو مانگ لە وسیان.
وەزارەەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، وڵاتەیل و کۆمپانیایەیل ترەک فرۆکوانیش لەماوەی مانگ ئایندە دەسکەن وە گەشتەیلیان ئەرا عراق، لە بان گشتیان شانشین عوممان.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز راگەان فڕۆکەیگ سەر وە کڕ ئاسمانییەیل تورکیا (Turkish Airlines) رەسیەس ئەرا فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا، یەیش گامیگە ئەرا دەسوەپیکردن گەشتەیل ناوەین عراق و تورکیا.