میسان.. رویداویگ هاتوچوو رخبار 5 کوشیاگ و 6 زەخمدار هیڵێدە جی (ڤیدیۆ)

شەفەق نیوز - میسان

سەرچەوەیگ ناوخۆیی لە پارێزگای میسان، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە توومارکردن رویداویگ هاتوچوو سەخت لە ناوڕاس شار عمارە، ناوەن پارێزگاگە، کە بویە مدوو کەفتن شمارەیگ لە قوربانییەیل.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداویگ هاتوچوو دڵتەزن لە ناوچەی ئەبو رومانە لە ناوڕاس شارەگە کەفتەو، لەئەنجام پیاکیشان چەن ماشینیگ لەبان ری گشتی، و دیاری کرد ئەوەگ کە رویداوەگە بویە مدوو کوشیان 5 کەس و زەخمداربوین 6 کەس ترەک وە زەخمەیلیگ جیاواز.

هەمیش وت: کە ماشینەیل فریاکەفتن رەسینە شوین رویداوەگە، و تەرمەیل هەڵگردن ئەرا فەرمانگەی پزیشکی دادوەری، و زەخمدارەیل ئەرا نزیکترین ناوەندیگ تەندروسی.