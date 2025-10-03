مەزەنەی ناخوەشیگ ئەرا عراقیەیل.. واران لە ریژەی خوەی کەمترە لە مانگ ئایندە

شەفەق نيوز - بەغداد

سادق عەتیە پسپۆڕ کەشناسی، ئمڕوو جمعە، مەزەنە کرد واران لە مانگ تشرین دویەم وەنزیکەی 60% لە ریژەی خوەی کەمتر بوود لە بەشیگ لە ناوچە و شارەیل عراق.

عەتیە لە قسەیلی پشت وە دویاترین مەزەنەیل ناوەند ئەوروپی ECMWF ئەرا مەزەنەیل وەرزی بەساد، کە ئەگەر وارینیگ زیاتر وەگورەی ریژەی کەشوهەوای (1993–2016) نشان دەێد.

لە پۆستیگ لەبان سۆشیال میدیا وت: فرەی ناوچەیل عراق واران لەناویان کەمتر وارێد وەڕیژەی 40–60%.

وتیش: لە ناوچەیل باکوور وڵات وەڕیژەی کەمتر لەناویان وارێد کە شایەت بڕەسێدە 60%، و باشوور و ناوڕاس عراق واران وەنزیکەی 50% لە ریژەی خوەی کەمترە.