مەزەنەیل واران تون و لافاو و پەکخستن دەوام مەکتەوەیل لە گشت عراق

بەش مەزەنەی کەشناسی عراق، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرا کرد ک کاریگەری پەڵەی واراناوی لە گشت شارەیل وڵاتەگە تا شەوەکی جومعەی بانان وەردەوام بۊد، و هوشداری دا لە دروسبۊن لافاو وە مدوو تونی واران، لە خود وەخت داوا لە مەردم کرد وەتایبەت لە مەوقەی رفتی واران لە ماڵەیل خوەیان بمیننەو، و باس وە ئەگەر ئاڵشتکاری تون لە وا و تەریشقە و گرمەهڕ کرد.

مەزەنەیل چوارشەممە

راپۆرتەگە ئاشکرا کرد ک ئاسمان ئمڕوو نیمچەهەور تا هەور بوود، وەگەرد وەردەوامی دەرفەت ئەرا واران مامناوەند لە شارەیل باکوور و خوەرئاوا، ک وە جیاوازی وەخت و شوون و وەگەرد تریشقە و گرمەهڕ بوود.

بەڵام لە ناوچەیل ناوڕاس و باشوور، مەزەنە کریەێد ک تیکەیگ ئارامی ئاسمانی بۊنێد و واران وەرجە نیمەڕو وە وەختانە بوسنێد، و ئیجا وەرەو ئیوارە و شەو تونتر بۊدەو؛ هاوەخت وەگەرد دروسبۊن پەڵەی ئەور لەبان ئوردن و وڵات شام.

بڕیار حکوومەت ئەرا پشوو

هاوەخت وەگەرد ئی هوشدارییەیلە، سەرۆک وەزیرەیل محمد شیاع سودانی، فەرمان دا وە پشوو فەرمی لە گشت دامەزراوەیل فێرکاری لە گشت پارێزگایەیل عراق ئەرا رووژەیل چوارشەممە و پەنجشەمە؛ یەیش لەوەر بەدی کەشوهەوا و ئەرا مقیەتیکردن بیوەیی خوەنەوارەیل.