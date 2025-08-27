مەزەنەی کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز ـ هەولێر

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی ناوچەگە راگەیان.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکرد راگەیان "ئمڕوو ئاسمان وە گشتی ساماڵە، پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە". دیاریکرد " وە هەمان شیوە سوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو".

هەولێر : 41 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 41 پلەی سیلیزی

دهۆک : 40 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 42 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 41 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 42 پلەی سیلیزی

سۆران : 39 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 34 پلەی سیلیزی

گەرمیان 43 پلەی سیلیزی.