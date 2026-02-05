‏مەزەنەی بەرزەوبوین تەپوتووز لە ئاسمان عراق کرێد و هوشداری درێد وە بیمارەیل هەستیاری و رەبوو

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏روانگەی "عراق سەوز"  ژینگەیی، مەزەنی بەرزەوبوین تەپوتووز لە بەغدا و بڕیگ پارێزگا کەێد وەپای وێستگەیل موستەنسەڕیە لە ناوەن زانیاریەیل بەش زانست کەشناسی کۆلێژ زانست.

‏روانگەگە لە راپۆرتیگ ئمڕووی راگەیان، لە دیروەخت ئمشەو پەنجشەممە وەبان جومعە کەشەگە بوودە تەپوتوز.

‏دیاریکرد، ئاراستەی تەپوتوزەگە لەلای باشوور عراقە  لە نیمچە دورگەی عەرەبی، و هەوەجە کەێد بیمارەیل هەستیاری و رەبوو رێکارەیل پێویست بگرنەوەر.

