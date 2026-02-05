مەزەنەی بەرزەوبوین تەپوتووز لە ئاسمان عراق کرێد و هوشداری درێد وە بیمارەیل هەستیاری و رەبوو
2026-02-05T13:59:12+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
روانگەی "عراق سەوز" ژینگەیی، مەزەنی بەرزەوبوین تەپوتووز لە بەغدا و بڕیگ پارێزگا کەێد وەپای وێستگەیل موستەنسەڕیە لە ناوەن زانیاریەیل بەش زانست کەشناسی کۆلێژ زانست.
روانگەگە لە راپۆرتیگ ئمڕووی راگەیان، لە دیروەخت ئمشەو پەنجشەممە وەبان جومعە کەشەگە بوودە تەپوتوز.
دیاریکرد، ئاراستەی تەپوتوزەگە لەلای باشوور عراقە لە نیمچە دورگەی عەرەبی، و هەوەجە کەێد بیمارەیل هەستیاری و رەبوو رێکارەیل پێویست بگرنەوەر.