‏مەزەنەی بەرزەوبوین تەپوتووز لە ئاسمان عراق کرێد و هوشداری درێد وە بیمارەیل هەستیاری و رەبوو

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏روانگەی "عراق سەوز" ژینگەیی، مەزەنی بەرزەوبوین تەپوتووز لە بەغدا و بڕیگ پارێزگا کەێد وەپای وێستگەیل موستەنسەڕیە لە ناوەن زانیاریەیل بەش زانست کەشناسی کۆلێژ زانست.

‏روانگەگە لە راپۆرتیگ ئمڕووی راگەیان، لە دیروەخت ئمشەو پەنجشەممە وەبان جومعە کەشەگە بوودە تەپوتوز.

‏دیاریکرد، ئاراستەی تەپوتوزەگە لەلای باشوور عراقە لە نیمچە دورگەی عەرەبی، و هەوەجە کەێد بیمارەیل هەستیاری و رەبوو رێکارەیل پێویست بگرنەوەر.

‏

‏