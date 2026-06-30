مەزەنەی بازدانیگ لە شمارەی سەردانکەرەیل کریەێد.. کەرت گەشتوگوزار لە هەڵەبجە ئامانج ملیۆنیگ سەردانکەر لەی ساڵە دیرێد

شەفەق نیوز - هەڵەبجە

وەڕیەوبەرایەتی گەشتوگوزار لە پارێزگای هەڵەبجە، ئمڕوو سێشەممە، مەزەنە کرد کە شمارەی گەشتیارەیل و هاتگەیل ئەرا پارێزگاگە لە وەربەس ملیۆنیگ سەردانکەر لە ماوەی ئی ساڵە رەد بکەێد، لە سای ئامادەکارییەیل فراوانیگ ئەرا پەرەپیدان خزمەتگوزارییەیل گەشتوگوزاری.

هەورامان جەلال، قسەکەر وەڕیەوبەرایەتیگە، لە لێدوانیگ تایبەت ئەرا پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە پارێزگاگە زیاتر لە 250 دامەزراوەی گەشتوگوزاری لەخوەی گرێد کە هۆتێلەیل، و مۆتێلەیل، و چێشتخانەیل، و قاوەخانەیل، و شۊنەیل پشووداین، و کووخەیل گەشتوگوزاری گرێدە خوەی، و دووپات کرد کە گشتیان ئامادەن ئەرا پیشوازیکردن لە هاتگەیل لە دریژایی وەرزەیل ساڵ.

جەلال زیای کرد کە شمارەی ئەو گەشتیارەیلە کە روی وەرەو هەڵەبجە کەن لە ماوەی ساڵ گوزەشتە لە یەک ملیۆن و 17 هەزار سەردانکەر رەد کرد، و باس ئەوە کرد کە نزیکەی نیمەی ئی شمارە ئەرا بەشداریکردن لە "ڤیستیڤاڵ ئەنار" ساڵانە کە پارێزگاگە میوانداریی کەێد رەوانە بوون، و دیاری کرد کە وەڕیەوبەرایەتیگە چەوەڕی بەرزەوبۊن ئی نیشاندەرەیلە کەێد لە ماوەی ئی ساڵە.

قسەکەر فەرمیگە ئاشکرا کرد کە وەدیهاوردن ئی مەزەنەیلە پەیوەندی وە ئارامی رەوشەیل ئەمنی، و ئارامی هەرێمییەو دیرێد، بیجگە لە ریخستن خەرجکردن مووچەی فەرمانبەرەیل لە هەرێم؛ کە یانە هوکارەیل بنەڕەتین و وە شیوەیگ راسەوخۆ بەشداری کەن لە وەدیهاوردن گەشەیگ وەرچەو ئەرا کەرت گەشتوگوزار لە هەڵەبجە.