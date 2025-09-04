مەزارگەیگ ئاینی لە باشوور عراق کەفێدە وەر دزیکردن

شەفەق نیوز ـ زیقار

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای زیقار باشوور عراق، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا، یەکیگ لە مەزارگەیل ئاینی لە باکوور شار ناسڕیە ناوەن پارێزگاگە رویوەروی دزی هاتییە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، "کەسەیلیگ مەزارگەی (سەيد محەمد/ ابو جاسم) تاڵانکردنە کە کەفێدە قەزای غوراف لە باکوور شار ناسڕیە ناوەن پارێزگای زیقار"وتیش "تاوانبارەیل سبلیت و ماتوور ئاو مەزارگەگە دزینە".

وتیش؛ "هێزەیل ئەمنی ئاخڵەی شوین رویداوەگە دان و هەڵسیان وە دەسگیرکردن تاوانبارەیل، توەنستن دوو کەس وە توومەت دزیکردن لە مەزارگەگە دەسگیربکەن".

وەپای سەرچەوەگە "یەکیگ لە تاوانبارەیل سەر وە لایەنیگ چەکداریە، وەپای بڕگە مادەی 446 لەیاسای سزاداین عڕاقی شمارە 111 ساڵ 1969 دەسگیرکریان.