‏مەرەقەزکردن مووچەی فەرمانبەر و هێزە ئەمنیەیل ئەرا مانگ نیسان

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏فەرمانگەی ژمێریاری لە وەزارەت دارایی، ئمڕوو سێشەممە، دەسکرد وە رێکارەیل مەرەقەزکردن مووچەی فەرمانبەرەیل دەوڵەت و ئەندامەیل هێزە ئەمنیەیل ئەرا مانگ نیسان.

‏سەرچەوەیگ لە وەزارەتەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: فەرمانگەی ژمێریاری دەسکردیە وە مەرەقەزکردن تایوەت وە مووچەی فەرمانەرەیل و ئەندامەیل هێزە ئەمنیەیل لەچوارچمگ ئەو وەختەیل دیاریکریانە.

‏وتیش؛ وازارەتەگە داوا لە یەکەیل خەرجکردن وەزارەتەیل و پارێزگایەیل و لایەنەیل ناپەیوەنیدار وە وەزارەتەیل کەێد سەردان فەرمانگەی ژمێریاری بکەن ئەرا تەواوکردن داواکاریەیل خەرجکردن مووچە.

‏دیاریکرد، هەوەجە کەێد پابەندبوون وە خشتەی کلکردن مانگە کە پشت وەپی بەسرێد، وەگەرد دابینکردن گشت داواکارەیل پێویست ئەرا تەواوکردن خەرجکردنەگە.

