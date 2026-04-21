مەرەقەزکردن مووچەی فەرمانبەر و هێزە ئەمنیەیل ئەرا مانگ نیسان
شەفەق نیوز ـ بەغدا
فەرمانگەی ژمێریاری لە وەزارەت دارایی، ئمڕوو سێشەممە، دەسکرد وە رێکارەیل مەرەقەزکردن مووچەی فەرمانبەرەیل دەوڵەت و ئەندامەیل هێزە ئەمنیەیل ئەرا مانگ نیسان.
سەرچەوەیگ لە وەزارەتەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: فەرمانگەی ژمێریاری دەسکردیە وە مەرەقەزکردن تایوەت وە مووچەی فەرمانەرەیل و ئەندامەیل هێزە ئەمنیەیل لەچوارچمگ ئەو وەختەیل دیاریکریانە.
وتیش؛ وازارەتەگە داوا لە یەکەیل خەرجکردن وەزارەتەیل و پارێزگایەیل و لایەنەیل ناپەیوەنیدار وە وەزارەتەیل کەێد سەردان فەرمانگەی ژمێریاری بکەن ئەرا تەواوکردن داواکاریەیل خەرجکردن مووچە.
دیاریکرد، هەوەجە کەێد پابەندبوون وە خشتەی کلکردن مانگە کە پشت وەپی بەسرێد، وەگەرد دابینکردن گشت داواکارەیل پێویست ئەرا تەواوکردن خەرجکردنەگە.