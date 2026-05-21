مەرەقەزکردن زیاتر لە نیم ملیۆن ماسی لەناو بەنداو حەدیسە ئەرا ئەوزەڵداین وە ئاسایش خوەراک

شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏وەڕێوەبەرایەتی کشاوەرزی ئەنبار، ئمڕوو پەنجشەممە، مەرەقەزکردن زیاتر لە نیم ملیۆن ماسی لە دەریاچەی بەنداو حەدیسە راگەیان، ئەوەیش لەناو هەڵمەتیگ وە ئامانج پشتگیریکردن لە بڕەیل ماسی و ئەوزەڵداین ئاسایش خوەراکی لە پارێزگاگە.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، هەڵمەتەگە وەلایەن بەش خزمەتگوزاریەیل سامانی ئاژەڵ وە هاوکاری وەرد بەش کشاوەرزی حەقلانیە و لیژنەی ناوەندی ئەرا ئازادکردن ماسی جیوەجی کریاگە.

‏دیاریکرد پرۆسەگە ئازادکردن جویرەیل فرەیگ لە ماسی لە دەریاچەگە گردەخوەی جویر کارب باو و کارب نوقرەیی و ماسی شەبووت و بونی عراقی، وە تەمەنەیل جیاجیا کە هەر لە تازەپەیابوی و پەنجە ماسیەیل پێک تێد، ک لە ماسیخانەی سوێرە سەر وە فەرمانگەی سامان ئاژەڵ بەرهەم هاتنە.

‏ئاشکرایکرد، ئەو گامە لەناو هەوڵەیل وەڕێوەبەرایەتی کشاوەرزی ئەنبار ئەرا ئەوزەڵداین وە سامان ماسی لە ئاوەیل گشتی یە، وەجویریگ ک بەشدار بوود لە پشتگیریکردن ئابووری ناوخوەیی و بەهیزکردن ئاسایش خوەراکی لە پارێزگاکە.

