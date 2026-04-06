‏شه‌فه‌ق نیوز- بەغدا

‏پەرلەمانتار مەحموود قەیسی، ئمڕوو دووشەممە، چەن پێشنیازیگ "وەپەلە" ئەرا چارەسەرکردن بارودۆخ پەروەردە خسە وەرده‌م دەسەی ڕای لە وەزارەت پەروەردە، کە پێکهاتنە لە کەمکردن ناوەرۆک مادەیل و پەیڕەوکردن وەخشین گشتی (الاعفاء العام) و رێکخسن خشتەی تاقیکردنەوەیل.

‏وەپای بەڵگەنامەیگ فەرمی کە ڕەسییە دەس ئاژانس شەفەق نیوز، پێشنیازەیل بریتین لە "کەمکردن ناوەرۆک مادەیل ئەرا قۆناغە کۆتاییەیل وە جوریگ وەگەر ئەو وەختە کە مەنییە بگونجیێد"، وەگەرد "نواخسن وادەی تاقیکردنەوەیل پۆلە ناکۆتاییەیل ئەرا قۆناغە سەرەتاییەگان ئەرا مسۆگەرکردن جیگیربوین پرۆسەی تاقیکردنەوە".

‏هەمیش لە پێشنیازەیل باس لە "گردنەوەر خشتەی تاقیکردنەوەیل پۆل شەشەم سەرەتایی وە سیستم یەک رووژ تاقیکردنەوە و یەک رووژ پشوو" کرد، وەگەرد "پەیڕەوکردن سیستم وەخشین گشتی (الاعفاء العام) وە پشتبەسین وە نمرەیل مانگ یەکەم لە وەرز دویەم و وە شێوەی ئارەزوومەندانە".

‏ئێ پێشنیازەیلە، وەپای قەیسی، ئەرا چارەسەرکردن بارودۆخ پەروەردەیی ئیسە و پیشکەشکردن چارەسەرەیل خێرا هاتنە کە خریانە نوای دەسەی رای ئەرا گردنەوەر بڕیار گونجیاگ لەبارەیان.

