مەردم لەلی ئاگادار بوینە.. زەۊلەرزەیگ وە خاز 3.7 پلە لە دیالە دا

شەفەق نیوز - بەغداد

دەسەی گشتی کەشناسی و زەۊلەرزەناسی، راگەیان کە چەودیارخانەیلی، نیمەڕو ئمڕوو شەممە، رۊداین زەۊلەرزەیگ سووک توومار کردنە کە سەنتەری نزیکەی 30 کیلۆمەتر لە باکوور قەزای کفری لە پارێزگای دیالە دۊرە.

وەپای راپۆرت دەسەگە، هاز زەۊلەرزەگە رەسیەسە 3.7 پلە لەبان پەیمانەی رێختەر، و بڕیگ لە هاووڵاتییەیل لە ناوچە نزیکەیلە لەلی ئاگادار بوینە.

تا وەخت ئامادەکردن ئی خەوەرە، هسچ خەوەریگ لە کەفتن زەرەدەیل گیانی یا ماددی لە ئەنجام زەۊلەرزەگە نەڕەسیە.