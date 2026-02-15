‏مەرافەیگ هووزانە کۆتایی وە ژیان مەدەنییگ تیارێد لە خوەرئاوای موسڵ

2026-02-15T09:43:02+00:00

‏شەفەق نیوز ـ نەینەوا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لەکوشیان مەدەنییگ وە مەرافەیگ هووزانە رەسیەس ئەرا تەقەکردن لە کویچەی ئقتسادیین خوەرئاوای شار موسڵ.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "چەکدارەیل تەقە لە مەدەنیگ کردنە لە بان جادەی گشتی و ئەرا شوین نادیاریگ وانە" وتیش؛ رویداوەگە لە ئەنجام توولەی هووزانەی کویەنیگ بویە کە ئەرا وەرجە چوار ساڵ گلەوخوەێد لەناوەین ئامووزایەیل.

‏وتیش؛ مەدەنیەگە دەسوەجی گیان لەدەسداس" دیاریکرد پۆلیس نەینەوا لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکردیە ئەرا رەسین وە تاوانبارەیل. 

