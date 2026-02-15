مەرافەیگ هووزانە کۆتایی وە ژیان مەدەنییگ تیارێد لە خوەرئاوای موسڵ
شەفەق نیوز ـ نەینەوا
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لەکوشیان مەدەنییگ وە مەرافەیگ هووزانە رەسیەس ئەرا تەقەکردن لە کویچەی ئقتسادیین خوەرئاوای شار موسڵ.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "چەکدارەیل تەقە لە مەدەنیگ کردنە لە بان جادەی گشتی و ئەرا شوین نادیاریگ وانە" وتیش؛ رویداوەگە لە ئەنجام توولەی هووزانەی کویەنیگ بویە کە ئەرا وەرجە چوار ساڵ گلەوخوەێد لەناوەین ئامووزایەیل.
وتیش؛ مەدەنیەگە دەسوەجی گیان لەدەسداس" دیاریکرد پۆلیس نەینەوا لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکردیە ئەرا رەسین وە تاوانبارەیل.