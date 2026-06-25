‏مەرافە لەبان پارچە زەویگ لە کەرکوک.. کوشیان و سێ زەخمداری

‏مەرافە لەبان پارچە زەویگ لە کەرکوک.. کوشیان و سێ زەخمداری
2026-06-25T08:22:13+00:00

‏شەفەق نیوز - کەرکوک

‏کەسیگ کوشیا و سێ کەس تریش زەخمدار بوین، شەوەکی ئمڕوو پێنجشەممە، لە ئەنجام تەقەکردن کە لەوەر مەرافەیگ لەبان  پارچە زەوییگ لە ناوچەی پەنجا عەلی لە ناوڕاس شار کەرکوک.

‏سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: کۆمەڵە  کەسەیلیگ لە قەزای چەمچەماڵەو هاتنەس ناوچەی پەنجا عەلی، و کەفتنە ناو مەرافەیگ وەگەرد خاوەن پارچە زەویگە، بارودۆخەگە رەسیە  تەقەکردن ناوەین هەردوگ لایەنەگە.

‏وتیش: رویداوەگە بویە مدوو کوشیان هاووڵاتی قادر مەعروف (60 ساڵ)، و زەخمداربوین براگەی کە ئەندام پۆلیسە و هەمیش خاوەن پارچە زەویگەس.

‏سەرچەوەگە دیاری کرد  کەسیگ لە لایەنەگەی تر زەخمدار بوی، بیجگە لە زەخمداربوین یەکیگ لە ناوەندگیرەیل کە دەسوەردان کردن ئەرا کپەوکردن مەرافەگە.

‏دووپاتکرد،  هێزیگ ئەمنی دەورەی شوین ڕووداوەگە دا، و دەس کردنە شوونەپاییکردن تاوانبارەیل، لەوەختیگ لایەنەیل پەیوەنیدار لێکۆڵینەوەیگ واز کردن ئەرا زانین هووکارەیل رویداوەگە و ئەنجامدان رێکارەیل یاسایی پێویست.

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