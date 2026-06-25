مەرافە لەبان پارچە زەویگ لە کەرکوک.. کوشیان و سێ زەخمداری
شەفەق نیوز - کەرکوک
کەسیگ کوشیا و سێ کەس تریش زەخمدار بوین، شەوەکی ئمڕوو پێنجشەممە، لە ئەنجام تەقەکردن کە لەوەر مەرافەیگ لەبان پارچە زەوییگ لە ناوچەی پەنجا عەلی لە ناوڕاس شار کەرکوک.
سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: کۆمەڵە کەسەیلیگ لە قەزای چەمچەماڵەو هاتنەس ناوچەی پەنجا عەلی، و کەفتنە ناو مەرافەیگ وەگەرد خاوەن پارچە زەویگە، بارودۆخەگە رەسیە تەقەکردن ناوەین هەردوگ لایەنەگە.
وتیش: رویداوەگە بویە مدوو کوشیان هاووڵاتی قادر مەعروف (60 ساڵ)، و زەخمداربوین براگەی کە ئەندام پۆلیسە و هەمیش خاوەن پارچە زەویگەس.
سەرچەوەگە دیاری کرد کەسیگ لە لایەنەگەی تر زەخمدار بوی، بیجگە لە زەخمداربوین یەکیگ لە ناوەندگیرەیل کە دەسوەردان کردن ئەرا کپەوکردن مەرافەگە.
دووپاتکرد، هێزیگ ئەمنی دەورەی شوین ڕووداوەگە دا، و دەس کردنە شوونەپاییکردن تاوانبارەیل، لەوەختیگ لایەنەیل پەیوەنیدار لێکۆڵینەوەیگ واز کردن ئەرا زانین هووکارەیل رویداوەگە و ئەنجامدان رێکارەیل یاسایی پێویست.